Казахстанская теннисистка выиграла финал турнира в США

Казахстанская теннисистка Анна Данилина с Софи Чанг из США выиграла турнир в парном разряде в американском Ландисвилле (Пенсильвания), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Данилина и Чанг были посеяны под первым номером и уверенно дошли до финала, в котором им противостояли Хан-На Ли/Джан-Су Йонг из Южной Кореи. Матч завершился в трёх сетах – 2:6, 7:6 (7:4), 11:9.

Титул в США стал для Данилиной уже 26-м в парном разряде в её карьере под эгидой Международной теннисной федерации (ITF). Также на счету у казахстанки 3 трофея в WTA-туре: 1 – в 2021 году (Poland WTA250) и 2 – в 2022 году (Sydney WTA500, Warsaw WTA250).