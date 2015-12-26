Казахстанские артисты устроили аншлаг в Италии

Культура
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Жания Уранкаева
Фото предоставлено пресс-службой "Астана Опера"
На представление солистов "Астана Опера" на сцене старинного итальянского театра "Карло Феличе" – премьеру оперы "Богема" – раскуплены все билеты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра.

Впервые казахстанские вокалисты задействованы в полном составе в главных партиях в премьере зарубежного театра в опере "Богема". 

"Молодые казахстанские певцы поразили своими вокальными возможностями, искрометной актерской игрой и ярким артистизмом. Они не только с точностью передали режиссерскую концепцию, но и обогатили спектакль, внеся в образы героев свою изюминку – неожиданные и интересные штрихи, которые впоследствии были добавлены в исполнение партий всеми составами", – отметили в постановочной группе.

Генуэзская публика уже успела познакомиться с казахстанскими артистами, представившими 29 ноября шедевры казахской музыкальной классики на концерте. Выступление прошло с аншлагом, зрители с восторгом восприняли творчество наших исполнителей.

Вместе с солистами в Италии в течение двух недель над постановочной частью работала концертмейстер "Астана Опера" Долорес Умбеталиева, которая уже вернулась на родину. Важно отметить, что впервые в истории казахстанского оперного театра концертмейстер приняла участие в подобном творческом взаимообмене.

"В постановке задействовано большое количество специалистов, которые посвящают все свои силы спектаклю. Впечатляет дисциплина этой большой команды. В театре опытные пианисты играют все, не пропуская ни одной ноты, динамического оттенка или авторской ремарки. Порадовало трепетное, уважительное отношение итальянских музыкантов к концертмейстерам. Для меня стало неожиданностью, что мы настолько отличаемся друг от друга качеством и манерой фортепианной игры. Склоняюсь к мысли, что причина этому – разные школы пианизма", – рассказала дипломант международных конкурсов Долорес Умбеталиева.

Добавим, что спектакль с участием казахстанских певцов будет предложен вниманию публики 27, 29 декабря, 2 и 3 января. Онлайн-трансляция постановки режиссера Этторе Скола пройдет 29 декабря в 01.10 по времени Астаны с повтором 3 января в 05.30 на канале генуэзского театра (www.streamingcarlofelice.com). В перерыве поклонники классического искусства смогут увидеть интервью с солистами, которые расскажут, как им работалось в Генуе и поделятся информацией о личной трактовке своих персонажей.

27, 29 декабря и 3 января партию Мими исполнит Айгуль Ниязова, Рудольфа будет петь Медет Чотабаев, Мюзетту представит Салтанат Ахметова, Марсель – Талгат Мусабаев, Шонар – Евгений Чайников, Коллен – Артур Каипкулов. А 2 января вместе с солистами "Астана Опера" в партии Мими выступит итальянское сопрано Серена Гамбертони, Рудольф – Леонардо Каими.

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