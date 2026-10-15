Казахстанские артисты выступят на ведущих сценах Финляндии

Культура,Театр
Дана Аменова
корреспондент

Казахстанская балетная пара предстанет перед европейской публикой в главных партиях Принца Зигфрида и Одетты-Одиллии в знаменитом балете «Лебединое озеро»

Фото: пресс-служба театра

Ведущий солист «Астана Опера» Заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев и солистка театра София Адильханова станут приглашенными звездами масштабного финского турне балетной труппы British Festival Ballet. Артисты примут участие в серии гастрольных спектаклей, которые пройдут в крупнейших городах Финляндии, сообшает Kazpravda.kz 

Казахстанская балетная пара предстанет перед европейской публикой в главных партиях Принца Зигфрида и Одетты-Одиллии в знаменитом балете «Лебединое озеро» П. Чайковского. Насыщенный график гастролей охватит четыре крупных культурных центра страны: 20 октября артисты выйдут на сцену Концертного зала Сибелиуса в Лахти, 22 октября выступление состоится в культурном центре «Логомо» в Турку.

23 и 24 октября пройдут масштабные спектакли в Концертном зале «Финляндия» в Хельсинки, а завершится турне 25 октября показом в центре «Павильонки» города Йювяскюля. 

Для известного казахстанского танцовщика Еркина Рахматуллаева, чье исполнительское мастерство уже знакомо зрителям Италии, Испании, Словении, ОАЭ, Омана, Китая и других стран, эти гастроли станут еще одной важной страницей в международной карьере. 

«Каждая зарубежная сцена – это уникальный опыт, огромная ответственность и возможность представить казахстанскую балетную школу на самом высоком уровне. Подготовка к выступлениям такого масштаба требует колоссальной самоотдачи. Мы искренне благодарны нашему художественному руководителю Алтынай Абдуахимовне Асылмуратовой. Ее доверие, высочайшие профессиональные требования и творческая поддержка помогают нам уверенно выходить на любые мировые площадки и раскрывать новые грани классического репертуара», – отмечает Еркин Рахматуллаев. 

Ведущие женские партии нежной белой лебеди и страстной черной лебеди в этом турне исполнит талантливая солистка балета «Астана Опера» София Адильханова. Подающая большие надежды молодая балерина уже успела завоевать сердца столичных ценителей классики глубокими интерпретациями главных ролей во многих спектаклях театра.

Помимо образов Одетты и Одиллии в «Лебедином озере», в ее репертуаре есть Мари в «Щелкунчике» П. Чайковского, Зарема в «Бахчисарайском фонтане» Б. Асафьева, Эгина в «Спартаке» А. Хачатуряна, Гамзатти в «Баядерке» Л. Минкуса, Сильфида в одноименном балете Г. Левенскольда, а также ведущие партии в таких спектаклях, как «Четыре истины – одна вечность» молодого казахстанского хореографа С. Гумара, «Кармен» Р. Пети, «Маленькая смерть» И. Килиана и «Шопениана» М. Фокина. 

#Финляндия #театр #балет #сцена #Астана Опера

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