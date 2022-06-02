Казахстанские авиакомпании не будут включены в европейский "черный список". Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

1 июня 2022 года Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии опубликовал официальное решение по отношению к авиационным властям РК и полетам казахстанских авиакомпаний в Европу. Глава МИИР отметил, что руководители авиационных властей 27 Европейских государств решили не ограничивать казахстанским авиакомпаниям полеты в Европу и не включать Казахстан в "черный список".

"Они позитивно оценили сегодняшнюю ситуацию в сфере безопасности полетов в Казахстане и принимаемые нашим Правительством меры за последние три года. Мы расцениваем это как большое достижение, так как для того, чтобы убедить европейцев, нам пришлось приложить титанические усилия", – сказал министр в интервью казахстанскому информационному порталу.

Он также напомнил, что Казахстан уже попадал в "черный список", когда в 2009 году Международная организация гражданской авиации в ходе аудита выявила низкий показатель внедрения стандартов ИКАО – на уровне 47%. Из-за этого Еврокомиссия запретила полеты всех казахстанских авиакомпаний в Европейские страны, кроме Air Astana, которую ограничили в возможностях расширения географии полетов и парка воздушных судов.

"Для выхода из этой ситуации потребовались целых семь лет. После снятия ограничений в 2016 году команда МИИР РК проделала огромную работу, чтобы ситуация больше не повторялась", – подчеркнул К. Ускенбаев.

По его словам, ключевым решением стала кардинальная реформа, в рамках которой Казахстан перешел на европейскую модель по управлению гражданской авиацией. Для этого министерством и Правительством была проведена объемная работа по изменению национального законодательства. В результате на основе сотрудничества с авиационной администрацией Великобритании (UKCAA) и по ее подобию была создана Авиационная администрация Казахстана, которая с 2019 года осуществляет контрольно-надзорные функции в отрасли гражданской авиации. Такая модель управления применяется в развитых странах и признана ИКАО и EASA.

"Эффективность реформы была доказана в августе прошлого года, когда по итогам независимой проверки аудиторами ИКАО Казахстан повысил уровень обеспечения безопасности полетов до 84%. Это на 15% выше средне мирового значения. По данному показателю мы встали в один ряд с Нидерландами, Бельгией, Португалией, Данией и Исландией", – рассказал руководитель МИИР РК.

Вместе с тем из-за авиакатастрофы самолета "Бек Эйр" Еврокомиссия вновь выразила обеспокоенность насчет безопасности полетов в Казахстане.

"Чтобы оградить нашу авиацию от новых ограничений нами был подготовлен План корректирующих действий, который был представлен Еврокомиссии. Дополнительно МИИР совместно с МИД и посольством Казахстана в Бельгии в режиме постоянного диалога доказывали комиссии состоятельность нашей авиации в части безопасности полетов", – сообщил глава ведомства.

Доводы Казахстана были приняты. Комитет по безопасности полетов ЕС позитивно оценил корректирующие действия, что позволило избежать попадания казахстанских авиакомпаний в "черный список".

Данное обстоятельство Каирбек Ускенбаев назвал спасением репутации Казахстана как регионального лидера по безопасности полетов.

Кроме того, Казахстан сохранит привлекательность для транзитных полетов иностранных авиакомпаний, а отечественные авиаперевозчики смогут расширить географию полетов.