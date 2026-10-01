Казахстанские автопроизводители поставят в Беларусь коммерческую технику

Дана Аменова
корреспондент

Ее стоимость оценивается в $30 млн

Фото: пресс-служба Минторговли

На полях форума «Иннопром. Беларусь» состоялось заседание Казахстанско-белорусского делового совета. При содействии Минторговли и Центра развития торговой политики QazTrade казахстанские компании заключили соглашения с белорусскими партнерами по расширению поставок продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

Как уточняется, одним из ключевых результатов стало соглашение о поставках коммерческой техники казахстанского производства. ТОО «Hyundai Trans Auto» и белорусская компания ООО «Эр Си Эм» проработали поставки 790 единиц техники в 2027–2028 годах на сумму не менее 30 млн долларов США. Совокупный подтвержденный экспортный потенциал казахстанских автопроизводителей на рынке Беларуси оценивается до 4 500 единиц техники в год.

Еще одно соглашение предусматривает расширение поставок продукции казахстанских производителей на белорусский рынок.    В рамках действующего механизма продвижения казахстанской продукции сформирован пул поставщиков, а прогнозируемый объем поставок составляет до 20 грузовых автомобилей в год.

Торгово-экономическое сотрудничество Казахстана и Беларуси демонстрирует положительную динамику.

«По итогам 2025 года товарооборот между странами вырос на 30 процентов и превысил 1,2 млрд долларов США. За январь–июль 2026 года взаимная торговля увеличилась на 20,5 процента и составила 723 млн долларов США. Экспорт Казахстана достиг 180,3 млн долларов США, импорт составил 542,7 млн долларов США. Экспорт казахстанской продукции агропромышленного комплекса в Беларусь за этот период вырос на 34,9 процента и достиг 24,9 млн долларов США. Для расширения экспорта Казахстан и Беларусь сосредоточили работу на конкретных проектах в промышленности, машиностроении и АПК. Дополнительный экспортный потенциал казахстанской продукции оценивается в 80,1 млн долларов США», – констатировали в ведомстве.

В январе текущего года в Минске начал работу Торговый дом Казахстана «Казах Трейд Хаус». Он стал инструментом продвижения казахстанских товаров и сопровождения экспортных проектов на белорусском рынке. Сформирован пул из восьми казахстанских производителей. Потенциальный объем поставок составляет до 20 грузовых автомобилей в год на сумму до 300 тыс. долларов США.

По продовольственной продукции прорабатываются поставки в крупнейшую торговую сеть Беларуси «Евроопт». В ассортименте рассматриваются масло, молочная продукция, напитки, минеральная вода, мука, крупы и мясные консервы.

В железнодорожном машиностроении ТОО «Проммашкомплект» уже поставляет цельнокатаные железнодорожные колеса в Беларусь. ТОО «Railways Systems Holding» ведет переговоры по поставкам вагонов, рельсовых автобусов, комплектующих и другой продукции.

Еще два проекта предусматривают промышленную кооперацию и локализацию производства в Казахстане. ООО «ПОЖСНАБ» и ТОО «Автокомпоненты КЗ» прорабатывают производство специальной пожарной техники. ТОО «Qaz-Bel Лифт» и ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» разрабатывают лифт с последующим производством в Актобе.

Основной акцент дальнейшей работы сделан на заключении конкретных контрактов и увеличении объемов поставок казахстанской продукции в Беларусь, добавили в министерстве.

#техника #Беларусь #поставки #автопроизводители

Популярное

Все
Серебряное трио Казахстана
Полевой сезон: сроки имеют принципиальное значение
Литература должна вдохновлять и воспитывать
Наращивая долю ВИЭ в энергобалансе
В Астане открылся Art Qurultay
Актобе будет цвести
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Точность и современные технологии
Медиация существовала у казахов с древних времен
Между прошлым и... настоящим
Формула современного педагога
Казахстан заинтересован в создании совместных производств с Беларусью
Галерея образов и смыслов
Может ли ИИ говорить по-казахски так же естественно, как человек?
Скачай и изучай!
Наногель поможет в терапии
Юные таланты объединил проект «Мың бала»
Мановение поэзии Жана Бахыта
Последняя соната Фарита Зигангирова
Наружные двери отворять только наружу
Отличные вести из Самарканда
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
На глубине 400 метров
Азиада набирает ход: ни дня без медали
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Второму хлебу – первоочередное внимание
Задержаны должностные лица высшего командного состава Минобороны
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Глава государства встретился с топ-менеджерами китайского маркетплейса и логистической компании
Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений
Казахстанские гребцы отличились на Азиаде в Японии
Лечитесь со вкусом
Обеспечить своевременную перевозку зерна
Сталь, «цифра» и характер
Агропереработка: от количественного роста к качественным изменениям
Овощи и фрукты снова подешевели в Казахстане
Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Девятиэтажка пойдет под снос
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей

Читайте также

Генпрокуроры стран-участниц ШОС обсудили вопросы защиты сем…
20 компаний из Казахстана представили свою продукцию на выс…
Казахстан и Узбекистан наращивают торгово-экономическое сот…
Олжас Бектенов посетил с официальным визитом Минск

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]