Казахстанские банки потеряли 670 млрд тенге за месяц – Ranking

Банки и финансы

К сентябрю текущего года совокупный объём вкладов в казахстанских банках составил 51 трлн тенге, сократившись за месяц на 669,3 млрд тенге, или на 1,3%, пишет в аналитическом обзоре Ranking.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Отрицательная динамика наблюдалась у большинства участников рынка: депозитный портфель уменьшился у 14 из 23 БВУ РК, тогда как рост показали лишь девять банков.

Лидером по абсолютному месячному приросту вкладов стал Kaspi Bank: плюс 81 млрд тенге, до 8,8 трлн тенге. На втором месте оказался Freedom Bank, нарастивший объём вкладов на 68,6 млрд тенге, до 1,9 трлн тенге. Замыкает тройку лидеров Торгово-промышленный Банк Китая: плюс 37,6 млрд тенге, до 345,3 млрд тенге. В топ-5 по месячному росту также вошли Ситибанк Казахстан (плюс 37,4 млрд тенге, до 967,7 млрд тенге) и KZI Bank (плюс 15,7 млрд тенге, до 245,3 млрд тенге).

Примечательно, что в топ-5 БВУ РК по объёму вкладов положительную месячную динамику, помимо Kaspi Bank, продемонстрировал лишь Отбасы банк: плюс 4,1 млрд тенге, до 3,7 трлн тенге. У остальных трёх крупнейших участников рынка наблюдалось сокращение депозитной базы: у Halyk Bank — минус 508,6 млрд тенге, у Банка ЦентрКредит — минус 28,9 млрд тенге, у ForteBank — минус 51,6 млрд тенге.

Тем временем с начала текущего года совокупный объём вкладов в БВУ РК увеличился на 2,3 трлн тенге, или на 4,7%. Наибольший абсолютный прирост обеспечил также Kaspi Bank: плюс 872,7 млрд тенге (или плюс 11%), до 8,8 трлн тенге. Это сразу более 38% чистого прироста депозитного портфеля всего сектора.

Второе место по приросту вкладов с начала года занял Отбасы банк: плюс 469,6 млрд тенге, до 3,7 трлн тенге. Третьим стал Freedom Bank, нарастивший депозитный портфель на 428,8 млрд тенге, до 1,9 трлн тенге. Далее расположились Банк ЦентрКредит (плюс 297,7 млрд тенге, до 6,7 трлн тенге) и Halyk Bank (плюс 250,3 млрд тенге, до 14,2 трлн тенге).

В структуре депозитного портфеля банковского сектора преобладают вклады физических лиц. По итогам августа 2026 года их совокупный объём достиг 30,7 трлн тенге, увеличившись за месяц на 132,8 млрд тенге. С начала текущего года прирост составил 2,4 трлн тенге, или 8,6%. На средства населения пришлось 60,1% всех вкладов в БВУ РК. Лидером по абсолютному приросту вкладов физлиц с начала года стал Kaspi Bank: плюс 783,5 млрд тенге (или плюс 11,1%), до 7,8 трлн тенге.

Иная ситуация сложилась в корпоративном сегменте. Объём вкладов юридических лиц к 1 сентября 2026-го составил 20,3 трлн тенге, уменьшившись с начала года на 139,7 млрд тенге, или на 0,7%. Доля корпоративных вкладов в совокупном депозитном портфеле БВУ РК составила лишь 39,9%. На фоне общего сокращения корпоративных вкладов лидером по абсолютному приросту с начала года стал Freedom Bank: плюс 234,1 млрд тенге (или плюс 39,7%), до 823,7 млрд тенге.

«Таким образом, рост депозитной базы банковского сектора Казахстана с начала года был обеспечен исключительно средствами населения. Прирост средств физических лиц не только компенсировал сокращение корпоративных вкладов, но и обеспечил увеличение совокупного депозитного портфеля БВУ РК», - отметили аналитики Ranking.kz

Рост депозитной базы имеет важное значение для устойчивости банковского сектора и развития экономики в целом. Средства населения и бизнеса формируют один из основных источников фондирования банков, позволяя им финансировать кредитование и другие активные операции. Увеличение объёма вкладов расширяет ресурсные возможности финансовых институтов и снижает потребность в привлечении альтернативных, в том числе более дорогих источников финансирования.

Особую роль играет рост вкладов физических лиц. Розничные депозиты, как правило, распределены между большим количеством вкладчиков, тогда как корпоративные средства могут быть сконцентрированы у отдельных крупных клиентов. Это делает диверсифицированную розничную депозитную базу важным фактором устойчивости банков.

«Спрос населения на депозиты поддерживается несколькими факторами, в числе которых привлекательные ставки вознаграждения, возможность получать доход от размещения свободных средств, доверие к банковской системе и развитие цифровых финансовых сервисов. В условиях пока ещё достаточно высоких процентных ставок депозиты остаются одним из доступных инструментов сбережения для казахстанцев», - говорится в обзоре Ranking.kz 
 

#банки #аналитика #вклады

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