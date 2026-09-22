Казахстанские баскетболистки обыграли Гонконг на Азиаде в Японии

Спорт
Дана Аменова
корреспондент

Сборная РК завершила групповой этап с одной победой и двумя поражениями

Фото: НОК РК

Женская сборная Казахстана по баскетболу выиграла первый матч на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

В заключительной игре группового этапа национальная команда встретилась со сборной Гонконга.

Казахстанские баскетболистки добились победы со счётом 80:77. Таким образом, сборная Казахстана завершила групповой этап с одной победой и двумя поражениями.

Ранее команда уступила Филиппинам со счётом 58:86 и Японии - 23:88, добавили в НОК.

#Азиада #баскетбол #Гонконг

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