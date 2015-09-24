Спорт
Казахстанские баскетболисты одержали первую победу на чемпионате Азии
Сборная Казахстана одержала первую победу на чемпионате Азии по баскетболу среди мужских команд, который проходит в Чанше (Китай), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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В своем втором матче на чемпионате баскетболисты встречались с командой китайского Тайбэй. В итоге встреча завершилась со счетом 84:73 в пользу сборной Казахстана.
Напомним, что в первой игре сборная Казахстана в овертайме проиграла команде Катара со счетом 75:79.
25 сентября, казахстанские баскетболисты сыграют последний матч на групповом этапе. Соперником будет команда Ливана.