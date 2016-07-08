Казахстанские боксеры-профи нокаутами выиграли свои бои

Отечественные мастера кожаной перчатки Батыр Джукембаев и Абылайхан Хусаинов успешно завершили свои поединки, оба боксера выиграли встречи нокаутом, передает Kazpravda.kz
со ссылкой Vesti.kz
.
Оба наших соотечественника выступали в канадском Монреале. Батыр Джукембаев в третьем раунде шестираундового поединка нокаутировал мексиканца Рэнди Лосано. Отметим, что для 25-летнего казахстанца эта победа стала четвертой подряд на профессиональном ринге, причем все бои он выиграл досрочно.
Другой казахстанец Абылайхан Хусаинов также нокаутом победил канадца Родси Винсента. Для Хусаинова отчетная встреча стала второй на профи-ринге и теперь в его послужном списке значатся две виктории (в своем первом бою он нокаутом одолел китайца Хе Жана).
В информации указывается, что казахстанцу на вечере бокса в Монреале противостоял дебютант Родси Винсент. Встреча завершилась в третьем раунде, когда после хлесткого удара нашего соотечественника его противник оказался на настиле ринга.