Казахстанские боксеры Михаил Коханчик (4-0, 4 КО) и Торгынбек Амиров (6-0, 1 КО) существенно улучшили свое положение в рейтинге сайта Boxrec.com после досрочных побед на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Коханчик после второго раунда заставил сдаться таджикистанца Камаридина Шарипова (0-1). В рейтинге BoxRec в полутяжелом весе Михаил поднялся с 336-го места на 298-е. Амиров оформил свою первую победу нокаутом в профи в поединке с еще одним таджикистанским боксером – Бахтоваром Сагизовым (0-2) – во втором раунде. В рейтинге второго полулегкого веса Торгынбек поднялся с 832-го места на 769-е.