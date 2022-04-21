Казахстанские боксеры узнали шокирующие новости о своем будущем

Известная промоутерская компания MTK Global неожиданно заявила о прекращении своей деятельности уже до конца этого месяца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

На сайте организации говорится, что решение принято по причине американских санкций, которые привели к тому, что другие промоутерские компании решили отказаться от сотрудничества с MTK и намерены игнорировать ее и ее бойцов.

Напомним, что MTK представляет интересы многих известных казахстанских боксеров таких как: Камшыбек Кункабаев, Султан Заурбек, Айдос Медет, Рай Сейтжанов, Нурбол Султанбай, Торгынбек Амиров, Артем Пчеляков и Нурдос Толебай.