Казахстанские борцы победили в Кубке Азии «Turan Barysy "

Впервые международные соревнования по казахской национальной борьбе «Turan Barysy» проходили в Туркестане во Дворце спорта «Olympic center», передает Kazpravda.kz.

Как сообщает пресс-служба комитета по делам спорта и физической культуры РК в соревнованиях приняли участие борцы из шести стран организации тюркских государств – Турции, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Венгрии и Казахстана.

В финал вышли команды Казахстана и Узбекистана. Казахстанские борцы победили узбекских спортсменов со счетом 4: 3 и стали победителями турнира.

Серебро завоевала команда Узбекистана, бронзу - Кыргызстан.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил важность проведения международного турнира в Туркестане.

"Қазақ күресі - вид искусства, наиболее близкий к тюркским народам. Наши предки знали, что это воспитывает характер настоящего мужчины. Уверен, что у «Turan Barysy» - большое будущее", - сказал Даурен Абаев.

Команда – победитель получила премию в размере 10 000 000 тенге, за второе место — 6 000 000, за третье — 4 000 000.

Турнир был организован в целях развития и поддержки национального вида спорта в стране и пропаганды здорового образа жизни.