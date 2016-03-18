Казахстанские борцы завоевали две лицензии на Олимпиаду

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На проходящем в Астане квалификационном турнире
по борьбе олимпийские путевки в двух видах борьбы – в вольной и женской выиграли Галымжан Уссербаев и Эльмира Сыздыкова, передает Kazpravda.kz
Казахстанскому борцу для завоевания заветной лицензии необходимо было выиграть два поединка, что он благодаря эффектной борьбе и сумел сделать. Галымжан Уссербаев, выступающий в весовой категории до 74 кг, сперва победил спортсмена из Кыргызстана со счетом 6:4, в следующей встрече наш соотечественник сломил сопротивление борца из Таджикистана – 8:4.
В вечерней сессии казахстанец в финальном поединке встретится с представителем Японии. Выйдя в финал Азиатского квалификационного турнира, Галымжан Уссербаев принес Казахстану вторую олимпийскую лицензию в вольной борьбе. Первую и единственную путевку в вольном стиле нашей стране на прошлогоднем лицензионном чемпионате мира завоевал Сана Артас.
Состязания по женской борьбе в весе до 69 кг в связи с малым количеством участников проходили по круговой системе. Сыздыкова отлично проявила себя во всех встречах и по праву заняла первое место, а вместе с тем и лицензию на Олимпиаду.
Таким образом, в первый день турнира наши борцы взяли две лицензии из четырех возможных. Ранее не смогли порадовать болельщиков Зульфия Яхъярова и Азамат Кустубаев.
Отметим, что соревнования в спорткомплексе "Даулет" с участием ведущих борцов Азии продлятся до 20 марта.