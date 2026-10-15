Казахстанские борцы завоевали ещё три медали чемпионата мира U23

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе пополнила медальную копилку тремя наградами на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Серебряным призёром мирового первенства стал Темирлан Турдакын, выступающий в весовой категории до 87 килограммов. В финальной схватке казахстанец уступил представителю Ирана Ясину Али Язди.

Ещё две медали сборной принесли Арсен Жума (до 55 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг). Оба спортсмена завершили выступление на третьем месте.

Напомним, ранее золотые медали чемпионата мира U23 завоевали Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Юсуф Ашрапов (до 72 кг).

Таким образом, в активе сборной Казахстана по греко-римской борьбе пять наград: две золотые, одна серебряная и две бронзовые.