Казахстанские бронемашины заинтересовали Россию и Китай
Меруерт Нургазинова
Завод по производству бронированных колесных машин ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" будет выпускать автомобили не только для заказчиков внутри страны, но и за ее пределами. С этой целью подписан меморандум о сотрудничестве с Иорданией. Вместе с тем в приобретении бронемашин заинтересованы Россия и Китай, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В данный момент производство машин только началось, – говорит генеральный директор ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" Ербол Салимов, – нарезаны листы, заложены две капсулы, началась сборка, идет поставка комплектующих. Первая машина выйдет в январе следующего года. 11 января на презентацию первого автомобиля здесь соберутся военные атташе посольств, аккредитованных в нашей республике".
В год завод планирует выпускать 120 машин.
Машина "Арлан" предназначена для защиты от нападения из засады, она обладает высокой противоминной, баллистической и противопульной защитой.
Первым заказчиком стало Министерство обороны РК. Автомобиль разрабатывался с учетом всех потребностей казахстанских Вооруженных сил. В бронированном автомобиле 4x4 "Арлан" установлен дистанционно управляемый модуль казахстанского производства, который прошел испытания в северной и южной частях республики.
Завод нацелен на улучшение технологии производства. В перспективе будут производиться автомобили "Барыс" с колесной формулой 6х6 и 8х8, последняя будет представлена на выставке КАДЕКС.
"Машина специфически подходит для рынка именно Казахстана. Для Иордании мы будем отрабатывать техническую спецификацию. Так как там жаркий климат, им отопление в том же баке, в салоне не требуется в таком объеме, как для наших машин", – сказал Салимов.
"По рынкам сбыта в лицензионном соглашении заложено 12 стран – страны СНГ, Ближний Восток и по отдельному согласованию Россия и Китай. Африка является мировым лидером производства машин, защищенных от нападения из засады. Америка с недавних пор перешла на данные машины и первую закупку произвела у ЮАР. Эта технология впервые родилась в ЮАР", – отметил Ербол Салимов.