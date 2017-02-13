Казахстанские броневики "Арлан" проходят испытания в Вооруженных Силах РК

Технологии
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В вооруженных силах проводится опытная войсковая эксплуатация казахстанских броневиков "Арлан", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК. 

"На полигоне "Шыгыс" в зимних климатических условиях проверены боевые возможности казахстанского броневика. В рамках тест-драйва военнослужащие совершили марш на броневиках по пересеченной заснеженной местности, в действии испытали боевой модуль "САРП", которым оснащен "Арлан", а также проверили бронемашину на прочность, обстреляв из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и крупнокалиберной винтовки ОСВ-96", – говорится в сообщении.

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В результате отечественная бронемашина показала высокую проходимость, маневренность и защиту, обеспечивающую безопасность личного состава.

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"Арлан" – это многоцелевая бронированная колесная машина с усиленной противоминной защитой. Машины данного типа обладают большим дорожным просветом, позволяющим противостоять осколкам и рассеивать энергию взрыва. Бронемашина весом в 16 тонн развивает скорость до 100 км/ч и полностью адаптирована под суровые климатические условия эксплуатирования в температурных режимах от -50 ⁰С до +50 ⁰С. Встроенная электронно-оптическая система боевого модуля, которым оснащен "Арлан", сочетает в себе тепловизионную камеру, камеру дневного видения, лазерный дальномер, что позволяет в любых погодных условиях, в ночное и дневное время вести наблюдение, разведку и прицельную стрельбу.

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Бронемашина "Арлан" разработана казахстанскими специалистами в конструкторском бюро ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" с учетом требований и рекомендаций Вооруженных Сил Казахстана и произведена на собственных производственных мощностях. Первая партия броневиков была поставлена в вооруженные силы нашей страны в 2016 году, аналогов подобной техники на сегодня в ВС РК нет. Для обеспечения эффективной эксплуатации машин личный состав прошел обучение.

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