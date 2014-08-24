Казахстанские депутаты подхватили акцию с обливанием ледяной водой

Депутат Мажилиса Парламента Мейрам Бегентаев принял вызов Майры Айсиной и облил себя ледяной водой, передает Kazpravda.kz. Парламентарий от "Нур Отан" передал эстафету двум однопартийцам – Андрею Бегенееву, Арману Кожахметову – и "акжоловцу" Нурлану Жазылбекову.

Напомним, первым "казахстанскую версию" Ice Bucket Challenge поддержал коммунист Владислав Косарев. Призвав всех к здоровому образу жизни и пожертвовав 10 тыс. тенге на счет акции "Подари детям жизнь", мажилисмен "бросил вызов" трем своим друзьям.

Одна из них, Майра Айсина, сразу же приняла вызов и последовала примеру Владислава Косарева, передав эстафету коллегам Айгуль Соловьевой, Мейраму Бегентаеву и министру национальной экономики Ерболату Досаеву.

Ice Bucket Challenge – кампания, направленная на благотворительность, смысл которой – в обливании себя ведром ледяной воды. Цель – получить средства в фонд по изучению бокового амиотрофического склероза. Акция обрела огромную популярность, ее участниками стали мировые знаменитости: общественные деятели, звезды кино и эстрады, миллиардеры и другие. По правилам, обливший себя ледяной водой "бросает вызов" троим, которые в течение 24 часов должны сделать то же самое. В случае отказа человек должен внести пожертвование в благотворительный фонд в размере $100, а если принимает участие – сумма cоставляет $10.

Цель "казахстанской версии" акции, поддержанной депутатами, – помощь фонду "Добровольное общество "Милосердие", который в числе прочего является инициатором и организатором акции "Подари детям жизнь" (сбор средств на лечение детей, нуждающихся в помощи зарубежных специалистов).