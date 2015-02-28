Казахстанские десантники тренировались в стрельбе в Алматинской области Общество 1210

Казахстанские военнослужащие провели тренировку по стрельбе в Алматинской области,сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.



"В Алматинской области руководящий и личный составы десантно-штурмовой бригады войсковой части 32363 Аэромобильных войск СВ ВС РК принимают участие в боевых стрельбах. В составе взвода десантники осваивают стрельбу из стрелкового оружия, эффективное применение в бою бронетранспортеров, а также особенности метания ручных осколочных гранат", – говорится в сообщении.



Ранее, с 10 по 20 февраля, в боевых стрельбах были задействованы отделения, а в марте и апреле данные практические занятия будут проведены с привлечением целых рот и батальонов воинской части.



"Таким образом, постепенно переходя от отделений к батальонам, ведется поэтапное боевое слаживание и отработка взаимодействия на всех уровнях. Все это при выполнении условного боевого задания на учениях в дальнейшем позволит достигнуть слаженных, четких и оперативных действий всего личного состава, как в малых, так и в крупных соединениях", – поясняет пресс-служба.



Такие боевые стрельбы проводятся ежегодно в соответствии с учебным планом. Отмечается, что в составе одного отделения (в зависимости от вида войск) порядка 4–5 военнослужащих, взвод состоит из трех отделений или 15–20 человек, численность военнослужащих одной роты составляют около 60 военнослужащих, батальон в среднем насчитывает 300 человек.