Казахстанские дети смогут напрямую подавать жалобы в Комитет ООН по правам ребенка

Казахстан подписал Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Фото: пресс-служба МИД РК

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке постоянный представитель Республики Казахстан при ООН Акан Рахметуллин подписал от имени Казахстана Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (3-й Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка).

Казахстан стал 53-м государством, подписавшим этот важный международный договор в области прав человека, принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2011 года и открытый для подписания с 28 февраля 2012 года.

«Документ предоставляет Комитету ООН по правам ребенка (группа из 18 независимых экспертов в области прав ребенка) полномочия получать и рассматривать жалобы о нарушениях прав ребенка, предусмотренных тремя основными документами ООН по правам ребенка: Конвенции о правах ребенка и двумя факультативными протоколами к ней – об участии детей в вооруженных конфликтах и о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии.

В соответствии с 3-м факультативным протоколом, дети либо их представители могут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в Комитет ООН по правам ребенка.

Комитет, в свою очередь, рассматривает каждое дело и принимает решения, содержащие конкретные рекомендации государствам-участникам», – пояснили в МИД.

Подписание этого документа вновь подтверждает приверженность Казахстана обеспечению прав ребенка и укреплению национальных механизмов правовой защиты детей.

Документ вступит в силу для Казахстана после его ратификации Парламентом страны.