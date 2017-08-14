Казахстанские дети завершили отдых в международном детском лагере во Владивостоке Официально 873

Во Владивостоке завершилась смена Международного детского лагеря "Школа Росатома" в ВДЦ "Океан", в которой среди 126 детей из 8 стран мира приняли участие 12 детей из Казахстана.



Программа лагеря была насыщенной и интересной. Для участников смены было проведено множество мастерских, где каждый смог найти себя и научиться тому, чему не учат в школе. А осуществить результативное взаимодействие многоязычной смены помог универсальный метаязык, формирование которого началось с первых дней и активно продолжалось в процессе изучения национальных игр Казахстана и Беларуси, освоения языка танцевальных ритмов Турции и Вьетнама, понимания символов национальной одежды Индонезии и Бангладеш, погружения в завораживающие мелодии песен Армении и ощущения удивительного вкуса национальной кухни России. Различные форматы, позволили детям глубже понять свою национальную культуру через соприкосновение с культурами других стран.



"Организация и проведение смен Международного детского лагеря "Школа Росатома" – сложная и одновременно увлекательная задача. Не во всех странах мира существует такая форма организации летнего отдыха, как детский лагерь. Как правило, это место сбора для изучения глобального языка или решения нескольких предметных задач. По признанию участников смены, российский международный лагерь значительно отличается от тех, которые они посещали раньше. Возможность выбора разнообразной деятельности, общение на разных языках, создание творческих и интеллектуальных продуктов, работа с культурными контекстами, доброжелательная и веселая атмосфера – все это делает Международный детский лагерь "Школа Росатома" абсолютно уникальным. Мы надеемся, что международная общественность поддержит развитие проекта", – отметила руководитель проекта "Школа "Росатома" Наталья Шурочкова.



Проект "Школа Росатома" предоставил каждому ребенку возможность почувствовать себя профессиональным дипломатом. Дети смогли осуществить пробу самых разных дипломатических тактик, создавали государства и находили союзников, проявляя терпение и изобретательность. В процессе самостоятельного выбора, ребята не только ощутили всю сложность построения международного сотрудничества, но и пришли к пониманию возможности такого диалога.



Участников международной смены посетил Почетный консул Народной Республики Бангладеш во Владивостоке Александр Зубко. В своем обращении Александр Иванович отметил, что маленький шаг в большое будущее уже сделан благодаря проекту "Школа Росатома".



В каждой мастерской модераторы-взрослые погружали детей в ситуации проблемного характера, которые мотивировали ребят на реализацию собственного или совместного проекта в течение смены и обеспечили интерес к изучению русского языка и языков представителей других стран, представленных в лагерной смене, как источника развития интеллектуальных способностей и универсальных компетенций. В результате дети, говорящие на разных языках, научились понимать друг друга, используя вербальные и невербальные средства коммуникации, нашли точки взаимодействия и построения партнерских отношений. Один из самых ярких результатов совместной деятельности – пространство "Школа Росатома: проектируем будущее вместе!". На фоне различных инсталляций участники смены организовали импровизированный перфоманс, в котором улавливали идеи друг друга и разворачивали ответное действие по собственному замыслу.



Много ярких эмоций и воспоминаний увезут с собой участники смены в разные уголки мира. Движение, творчество, удивление и принятие – вот они, основные элементы яркой и необыкновенной истории смены Международного детского лагеря "Школа Росатома".



"Очень запомнилась русская встреча хлебом-солью, понравился кружок робототехники, а также работа с глиной и рисование. Было много игр, как спортивных, так и интеллектуальных. Я попал в смену под названием "Юный дипломат – школа РОСАТОМа", там мы всем отрядом создавали свое государство в течение пяти дней", – рассказал Саша Ермилов.



"Для меня ВДЦ "Океан" это – место дружбы, мира и познания себя. Где можно выступать на разных концертах, можно что то выигрывать, но самое главное получать от этого радость. Мне очень понравилось в ВДЦ "Океан", и я очень хочу вернуться туда снова", – рассказала Айым Тастамбекова.



Завершающим событием стало торжественное награждение победителей и призеров в отдельных номинациях. Все участники смены были награждены подарками от проекта "Школа Росатома" и сувенирами с символикой Госкорпорации "Росатом" и Россотрудничества.

