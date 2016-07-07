Казахстанские экипажи готовятся к старту ралли-марафона "Шелковый путь"

Уже завтра, 8 июля, с Красной площади в Москве стартует ралли-марафон "Шелковый путь", передает Kazpravda.kz.
Как сообщалось ранее, казахстанская команда Astana Motorsports будет представлена четырьмя боевыми экипажами.
"За две с половиной недели участникам ралли "Шелковый путь" предстоит пройти 10 735 километров наиболее интересных трасс России, Казахстана и Китая. При поддержке генерального партнера ПАО "Газпром" гонка впервые в своей истории достигнет Пекина и таким образом соединит единым маршрутом Европу и Азию. 92 внедорожника и 24 грузовика пройдут от Москвы до Казани и Набережных Челнов, достигнут Уфы и через границу отправятся в Астану и Алматы, чтобы затем пересечь пустыню Гоби и промчаться по пескам Алашань-Юци и 24 июля финишировать в центре Пекина", – рассказали организаторы.
Сервисный парк гонки расположен в олимпийском комплексе "Лужники" и начинает свою работу сегодня, 7 июля, накануне официального старта ралли. Участникам предстоит оформить все необходимые документы и предоставить заполненные формы на каждого из членов команды. Затем автомобили проверят на соответствие требованиям технического регламента и норм безопасности, после чего экипажи получат комплект оборудования Tripy и официальный допуск машин к старту.
8 июля, в день старта гонки, в "Лужниках" пройдет общий брифинг, а в 17.00 на Красной площади стартует торжественная церемония открытия гонки.
В апреле этого года стало известно, что в Астане открылось официальное представительство ралли "Шелковый путь". Аналогичные офисы уже открыты в Москве, Париже и в Пекине.