Казахстанские эксперты высказались о грядущем референдуме по новым поправкам в Конституцию РК

В рамках круглого стола казахстанские эксперты высказались о грядущем референдуме по новым поправкам в Конституцию РК.

Так, Арыстан Ахпанов, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, отметил, что Конституционная реформа – фундамент модернизации.

"Конституционная реформа – базовый элемент правовой системы нового Казахстана как платформа эволюционных кардинальных социально-экономических преобразований", – сказал Арыстан Ахпанов.

Индира Аубакирова, член Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РК, доктор юридических наук, профессор, считает, что обновленная Конституция станет основой справедливого государства.

"Во второй республике определять нашу жизнь будут справедливость, закон, порядок, единство в многообразии. Справедливое государство – это государство равных возможностей. И этот шанс каждому жителю нашей страны дает обновленная Конституция", – сказала Индира Аубакирова.

Икболжон Карабоев, PhD, ассоциативный профессор Высшей школы экономики КазГЮУ им. М.С.Нарикбаева, подчеркнул, что конституционные реформы должны быть легитимными.

"Конституционные реформы должны соответствовать трем аспектам легитимности, а именно демократическим, правовым и научным критериям. Только тогда изменение Конституции будет способствовать установлению эффективного и действенного демократического права и конституционного порядка", – отметил Икболжон Карабоев.