Казахстанские экспортеры могут заказать российские коды маркировки для 15 новых товарных групп

Экономика

Если в России товар уже подлежит маркировке, а в Казахстане такое требование еще не действует, для поставки на российский рынок предпринимателю необходимо получить российские коды

Фото: Минторговли

В Казахстане запущен модуль заказа российских кодов маркировки для 15 новых товарных групп. Теперь отечественные производители и экспортеры, в том числе продавцы на маркетплейсах, могут получать необходимые коды через Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tañba для поставок продукции на российский рынок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Новый механизм охватывает следующие товарные группы: парфюмерию, шины и покрышки, фотоаппараты и фотовспышки, косметику и бытовую химию, детские игры и игрушки, упакованную воду, корма для животных, икру осетровых и лососевых рыб, велосипеды и велосипедные рамы, отдельные виды строительных материалов, антисептики и дезинфицирующие средства, кондитерские изделия, спортивное питание, консервы и растительные масла.

Запуск модуля направлен на устранение сложностей, возникающих из-за различий в сроках введения обязательной маркировки. Если в России товар уже подлежит маркировке, а в Казахстане такое требование еще не действует, для поставки на российский рынок предпринимателю необходимо получить российские коды. Это касается и продукции, предназначенной для продажи через маркетплейсы. Теперь эта процедура доступна через систему Tañba. Коды с криптографической защитой формирует российский оператор ООО «Оператор-ЦРПТ», а казахстанский оператор обеспечивает их заказ и получение. Обмен данными между национальными системами осуществляется по защищенным каналам.

«Новый механизм позволяет предпринимателям выполнять российские требования через систему Tañba, без обращения к посредникам. Для нас важно, чтобы различия в сроках введения маркировки не создавали дополнительных барьеров для отечественного бизнеса», - отметил заместитель директора департамента цифровой трансформации и маркировки товаров Асет Утегалиев.


Полученные коды предприниматель наносит на товары, предназначенные для трансграничного перемещения в Россию. Такой порядок позволяет выполнять российские требования к маркировке, заказывая коды через оператора в своей стране.

Механизм реализован в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 марта 2021 года № 19, определяющим порядок взаимодействия национальных систем маркировки в Евразийском экономическом союзе.

Для товаров легкой промышленности аналогичный механизм действует между Казахстаном и Россией с 2024 года. Подключение еще 15 товарных групп расширяет возможности казахстанского бизнеса и упрощает подготовку продукции к поставкам на российский рынок.

#Казахстан #Россия #экспорт #маркировка #код маркировки

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