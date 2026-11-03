Казахстанские фехтовальщики завершили чемпионат Азии U23 с 11 медалями

Спорт

На счету национальной команды три "золота", четыре "серебра" и четыре "бронзы"

Фото: НОК

Сборная Казахстана по фехтованию завоевала 11 медалей на чемпионате Азии среди спортсменов до 23 лет, прошедшем в Бахрейне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

На счету национальной команды три "золота", четыре "серебра" и четыре "бронзы". Этот результат позволил Казахстану занять второе место в общем медальном зачёте.

Дважды на высшую ступень пьедестала поднялся Кирилл Проходов. Казахстанец стал чемпионом в личном турнире шпажистов, а затем вместе с Михаилом Кузьминым, Георгием Тинниковым и Жанарбеком Жанузаковым выиграл командные соревнования.

Третью золотую награду сборной принесли саблистки Диляра Исабекова, Полина Ко, Адема Серикбай и Кайша Жаныбек, одержавшие победу в командном первенстве.

При этом Жаныбек и Исабекова отличились и в индивидуальном турнире. Кайша завоевала "серебро", а Диляра стала бронзовым призёром.

Ещё две награды в личных соревнованиях принесли сёстры Лесовские. Мария заняла второе место в шпаге, тогда как Полина завершила выступление с "бронзой".

Впоследствии они вместе с Каролиной Фоминой и Натальей Зиняковой стали серебряными призёрами командного турнира. Аналогичного результата добились рапиристы Галим Нурумов, Тимофей Семёнов, Евгений Токанов и Мансур Естеу.

Еще две бронзовые награды казахстанцы завоевали в командных соревнованиях. У женщин в рапире третье место заняли София Актаева, Ксения Андреева, Алёна Гноева и Алина Искандерова, а в мужской сабле на пьедестал поднялись Бексултан Абжал, Куаныш Эргашбай, Ерхан Караман и Кайназар Нуркатулы.

#Спорт #НОК #фехтовальщики

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