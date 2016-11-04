Казахстанские фермеры начинают осваивать китайский рынок

Для того, чтобы освоить китайский рынок, казахстанским аграриям необходимо объединяться в кооперативы. Об этом на брифинге по вопросам продвижения казахстанской продукции на рынок КНР заявил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Нуржан Альтаев, передает Kazpravda.kz.
На сегодня по импорту продовольствия Китай занимает 3-е место в мире после Евросоюза и США. Ежегодно в Китай импортируется продовольствия на сумму более 115 млрд USD, однако доля казахстанского участия на этом рынке очень низкая и составляет лишь 0,1%. По словам Альтаева, освоить рынок Поднебесной не так-то просто, и в одиночку казахстанскому фермеру с этим не справиться.
"Не нужно думать, что рынок Китая открылся и мы сейчас все побежали туда. Там очень серьезные будут проверки по качеству продукции, ее сертификации. Для того, чтобы в первую очередь это сделать, нужно чтобы наши фермеры объединялись в кооперативы, поскольку мелкими какими-то партиями очень тяжело войти на этот рынок. Должна быть соответствующая упаковка этой продукции, определенные объемы. Мы – Национальная палата "Атамекен" – готовы помогать, содействовать в этой работе, сопровождать, практически за ручку ходить вместе с этими предпринимателями, для того чтобы войти на китайский рынок", – заявил Альтаев.
Примеры такого успешного объединения уже есть.
"У нас очень много мелких фермеров, которые производят мед в стране. Недавно мы начали работу по их объединению. К примеру, в Восточно-Казахстанской области мы объединили 1 500 фермеров по производству меда в один кооператив. Совместными усилиями и средствами они смогли организовать перерабатывающий и упаковочный цеха и теперь с тем объемом меда, который они производят кооперативно, мы вполне спокойно можем выходить на рынок Китая. Со стороны Китая была приглашена ветеринарная инспекция, она проверила качество меда, осталась им удовлетворена, а также убедилась, что в меде нет никаких добавок и антибиотиков. Теперь уже в ближайшее время на этот мед будет выдан сертификат и соответственно рынок Китая для казахстанского меда откроется", – отметил Альтаев.
По его словам, таким образом они намерены работать по каждой продукции, которую отечественные фермеры готовы поставлять на китайский рынок. Кроме того, Альтаев сообщил, что такая возможность открывается для любого казахстанского агрария. Подробная пошаговая инструкция есть на сайте www.palata.kz
в специальном разделе "Экспортируй в Китай". Необходимо будет заполнить анкету, в которой нужно указать подробную информацию о товаре, планируемом вывозить на экспорт. Китайская сторона с ней для начала ознакомиться, если предложение заинтересует их, будет отправлена ветеринарная инспекция с проверкой. В случае ее успешного прохождения будет выдан сертификат.
За подробной информацией по данному вопросу предприниматели могут обратиться в call-центр, позвонив по номеру 8-800-080-80-10 или отправив запрос на электронный адрес export@palata.kz
По мнению Альтаева, Казахстан имеет все шансы войти в десятку стран-экспортеров сельхозпродукции в Китай.
"Наша продукция является экологически чистой и во всем мире позиционируется как органическая. Во многих странах, в том числе в Китае, казахстанская продукция пользуется большим спросом, и цены на нее очень серьезно отличаются от цены внутри страны. Мы посмотрели по многим видам продукции: цены в 5-7, а где-то и в 10 раз выше, чем на внутреннем рынке Казахстана", – подчеркнул Альтаев.
Также он отметил, что долгое время были ограничения на казахстанскую говядину, поскольку считалось, что есть определённые риски по разным болезням, в частности, по ящеру. Но сейчас в 9 областях эти ограничения сняты
, и Национальная палата предпринимателей совместно с Министерством сельского хозяйства активно ведет работу по снятию барьеров с других видов продукции, по которым сейчас имеются определенные ограничения.