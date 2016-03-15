Культура
Казахстанские фильмы покажут на центральном телевидении Вьетнама
Казахстанские фильмы и познавательные программы будет транслировать центральное телевидение Вьетнама. Данная договоренность достигнута в рамках визита делегации VTV в Астану, передает Kazpravda.kz.

В столице делегация во главе с президентом Центрального телевидения Вьетнама Тран Бинь Мином встретилась с руководством РТРК "Казахстан".

Гостей коротко ознакомили с самой работой корпорации, в состав которой входят 3 телеканала: "Казахстан", "Казспорт", "Балапан", 12 региональных телеканала и 4 радиостанции: "Астана", "Казахское радио", "Шалхар", "Классик", а также ИА "Казинформ".

В ответ вьетнамские коллеги рассказали о VTV, которое является самой крупной медийной структурой в стране: VTV включает в свою структуру 9 телеканалов, предоставляющих информацию на 6 языках. Центральное телевидение Вьетнама в год производит до 1 000 тысяч видов собственного телепродукта, начиная от телепрограмм, завершая телесериалами и документальными фильмами. Немаловажен и тот факт, что телекомпания предоставляет различные виды своих услуг 90-милионному населению страны, половина из которых смотрит телевидение онлайн, используя современные технические возможности.

"В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития телевидения. Была достигнута договоренность о популяризации культур и традиций двух народов на телеканалах Казахстана и Вьетнама путем трансляции художественных, документальных фильмов и развлекательно-познавательных программ", – уточнили в пресс-службе РТРК "Казахстан".

22 октября 2015 года был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Вьетнамским телевидением и РТРК "Казахстан". Подписанный меморандум направлен на расширение взаимосвязей между народами двух стран, укрепление двусторонних отношений и активизацию сотрудничества в сфере телевидения, совместных мероприятий по обмену опытом в сфере производства телевизионных проектов, обмена опытом по обеспечению защиты авторского права и смежных прав сторон.

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