Казахстанские футболисты начнут отбор на ЧМ-2018 домашним матчем с Польшей

Сборная Казахстана по футболу начнет отборочный турнир чемпионата мира 2018 года домашним матчем с командой Польши, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
.
Этот матч состоится 4 сентября 2016 года. Стоит отметить, что в этот день стартует отборочный цикл европейской квалификации ЧМ-2018. Напомним, что по итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Казахстан попал
в одну группу вместе со сборными Румынии, Польши, Дании, Черногории и Армении.
8 октября сборная Казахстана сыграет на выезде с Черногорией, 11 октября примет Румынию, а 11 ноября встретится в гостях с Данией. Далее пройдут следующий матчи: Армения – Казахстан (26 марта 2017 года), Казахстан – Дания (10 июня 2017), Казахстан – Черногория (1 сентября 2017), Польша – Казахстан (4 сентября 2017), Румыния – Казахстан (5 октября 2017) и Казахстан – Армения (8 октября 2017).Полностью расписание первого тура выглядит следующим образом:
4 сентября
Группа С: Сан-Марино – Азербайджан, Чехия – Северная Ирландия, Норвегия – Германия.
Группа Е: Дания – Армения, Казахстан – Польша
, Румыния – Черногория.
Группа F: Литва – Словения, Словакия – Англия, Мальта – Шотландия.5 сентября
Группа D: Грузия – Австрия, Сербия – Ирландия, Уэльс – Молдавия.
Группа G: Албания – Македония, Израиль – Италия, Испания – Лихтенштейн.
Группа I: Хорватия – Турция, Украина – Исландия.6 сентября
Группа А: Беларусь – Франция, Болгария – Люксембург, Швеция – Голландия.
Группа В: Андорра – Латвия, Фарерские острова – Венгрия, Швейцария – Португалия.
Группа H: Босния и Герцеговина – Эстония, Кипр – Бельгия.