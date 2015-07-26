Казахстанские футболисты начнут отбор на ЧМ-2018 домашним матчем с Польшей

Спорт
865
Фото © Vesti.kz
Сборная Казахстана по футболу начнет отборочный турнир чемпионата мира 2018 года домашним матчем с командой Польши, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Этот матч состоится 4 сентября 2016 года. Стоит отметить, что в этот день стартует отборочный цикл европейской квалификации ЧМ-2018. Напомним, что по итогам жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Казахстан попал в одну группу вместе со сборными Румынии, Польши, Дании, Черногории и Армении.

8 октября сборная Казахстана сыграет на выезде с Черногорией, 11 октября примет Румынию, а 11 ноября встретится в гостях с Данией. Далее пройдут следующий матчи: Армения – Казахстан (26 марта 2017 года), Казахстан – Дания (10 июня 2017), Казахстан – Черногория (1 сентября 2017), Польша – Казахстан (4 сентября 2017), Румыния – Казахстан (5 октября 2017) и Казахстан – Армения (8 октября 2017).

Полностью расписание первого тура выглядит следующим образом:

4 сентября
Группа С: Сан-Марино – Азербайджан, Чехия – Северная Ирландия, Норвегия – Германия.
Группа Е: Дания – Армения, Казахстан – Польша, Румыния – Черногория.
Группа F: Литва – Словения, Словакия – Англия, Мальта – Шотландия.

5 сентября
Группа D: Грузия – Австрия, Сербия – Ирландия, Уэльс – Молдавия.
Группа G: Албания – Македония, Израиль – Италия, Испания – Лихтенштейн.
Группа I: Хорватия – Турция, Украина – Исландия.

6 сентября
Группа А: Беларусь – Франция, Болгария – Люксембург, Швеция – Голландия.
Группа В: Андорра – Латвия, Фарерские острова – Венгрия, Швейцария – Португалия.
Группа H: Босния и Герцеговина – Эстония, Кипр – Бельгия.

Популярное

Все
Из парка – в зоопарк
Бракованные новостройки
Международный год мира и доверия
Как соблюсти баланс интересов
Инноваторы готовятся к баттлам
Блэкауты в Каражале: время идет – ситуация не меняется
В странах Центральной Азии реализуется ESG-повестка
Можно ли оцифровать базары?
Храните деньги в... биткоинах?
...Даже в пакетике с чаем
Инструмент интеграции науки и образования
Как стать разведчиком
Пожар на нефтебазе в Жезказгане ликвидирован
Кто служит музам и науке
Зимняя сказка в Astana Ballet
Песни на все времена
Новый сезон стартовал в столице
Снятию блокады посвящается
Зимняя школа АНК: уроки патриотизма и единства
Труд – владыка мира
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Институциональное становление Академии наук завершено
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Буренки нынче довольны
Как поменять пищевые привычки детей?
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
На улице – чище, на сердце – теплее
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
На смену Гарри Поттеру
Учиться будем только на отлично
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

Зимняя Азиада-2025: интересные факты и достижения Казахстана
Казахстанец вошел в ТОП-100 юниорского мирового рейтинга
В столице обсудили развитие зимних видов спорта
На 45 ФОКов стало больше в Казахстане в 2024 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]