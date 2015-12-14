Казахстанские футзалисты вышли в плей-офф отбора к чемпионату мира

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В квартете с командами Словении, Чехии и Франции казахстанские футзалисты сумели занять первое место и гарантировали себе выход в плей-офф, в котором сборная РК оспорит выход в финальную часть мирового первенства, передает Kazpravda.kz.
В стартовом поединке отечественная дружина оказалась сильнее Чехии (3:1), в матче же против словенцев был зафиксирован ничейный результат – 2:2.
В заключительном матче группы 5-й квалификации чемпионата мира Казахстан уверенно переиграл Францию со счетом 4:2.
Семь набранных очков позволили подопечным Какау занять первое место в группе и выйти в раунд плей-офф, где теперь сборной Казахстана предстоит сразиться с одной из команд, занявших вторые места за выход на чемпионат мира-2016.
"Хотелось бы поздравить сборную Казахстана по футзалу, которая в блестящем стиле вышла из отборочной группы квалификации чемпионата мира 2016 года с первого места, а значит получит более слабого соперника в раунде плей-офф", – написал на своей странице Facebook глава ФФК Ерлан Кожагапанов.
Отметим, что жеребьевка плей-офф пройдет 12 февраля будущего года.