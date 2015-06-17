Казахстанские гандболистки пробились на чемпионат мира в Дании
Женская сборная Казахстана по гандболу пробилась на чемпионат мира, который пройдет в конце года в Дании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
В решающем матче квалификационного турнира казахстанские гандболистки обыграли сборную Мексики со счетом 26:20. Стоит отметить, что за единственную путевку на предстоящее мировое первенство в Алматы бились четыре команды. Помимо сборных Казахстана и Мексики, это команды Австралии и Конго.
Таким образом, сборная Казахстана присоединилась к командам Дании, Бразилии, Туниса, Демократической Республики Конго, Анголе, Норвегии, Южной Корее, Японии, Китаю, Кубе, Аргентине, Пуэрто-Рико, Франции, Венгрии, Черногории, Голландии, Польше, Румынии, России, Испании и Швеции, которые завоевали путевки ранее. Еще две команды получат wild card от организаторов.
Ранее сборная Казахстана трижды пробивалась на чемпионат мира: в 2007 году (18-е место), в 2009-м (22-е) и в 2011-м (19-е). Чемпионат мира в Дании пройдет с 5 по 20 декабря, а жеребьевка состоится 24 июня.
Напомним, что в полуфиналах этого квалификационного турнира сборная Казахстана обыграла Конго со счетом 36:24, а Мексика взяла верх над Австралией – 24:16.