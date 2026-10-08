Казахстанские гособлигации попали в позитивный список J.P. Morgan для индекса GBI-EM

Переход на новый этап рассмотрения подтверждает прогресс в интеграции казахстанского рынка государственных ценных бумаг в международные рынки капитала

Фото: Министерство финансов РК

По итогам пересмотра индексной классификации J.P. Morgan за 2026 год Казахстану присвоен статус Index Watch–Positive (положительный список наблюдения) для потенциального включения государственных ценных бумаг страны в индекс развивающихся рынков GBI-EM, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минфин

В министерстве пояснили, что в течение 12 месяцев будет оцениваться доступность казахстанского рынка государственных ценных бумаг для международных инвесторов, включая возможность доступа через международную инфраструктуру клиринга и расчётов. Также будут рассмотрены ликвидность облигаций, соответствующих критериям индекса.

Присвоение статуса стало важным результатом совместной работы Министерства финансов Республики Казахстан и Национального Банка Казахстана по развитию рынка государственных ценных бумаг, совершенствованию рыночной инфраструктуры и повышению доступности казахстанских финансовых инструментов для международных инвесторов.

Переход на новый этап рассмотрения подтверждает прогресс в интеграции казахстанского рынка государственных ценных бумаг в международные рынки капитала. Потенциальное включение в индекс будет способствовать расширению базы иностранных инвесторов, повышению ликвидности и снижению стоимости заимствования, добавили в Минфине.