Казахстанские гребцы отличились на Азиаде в Японии

Азиада
Дана Аменова
корреспондент

Бронзовыми призерами соревнований стали Стелла Суханова и Дмитрий Холмогоров, а также Сергей Емельянов и Руфина Искакова.

Фото: НОК

Казахстанская спортсменка Стелла Суханова стала бронзовым призёром Азиатских игр в Аичи и Нагое (Япония) в гребле на байдарках и каноэ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

В финальном заезде на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров Суханова показала третий результат. Представительница Казахстана преодолела дистанцию за 1 минуту 59,688 секунды.

Победу одержала китаянка Ван Нань с результатом 1:55,999. Серебряную медаль завоевала Арина Танатмишева из Узбекистана - 1:57,769.

Для 23-летней Сухановой это уже вторая награда на нынешних Азиатских играх. Ранее она стала бронзовым призёром в составе казахстанской четвёрки на дистанции 500 метров.

Кроме того, казахстанский гребец Дмитрий Холмогоров поднялся на пьедестал Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое. Он показал третий результат в финальном заезде на байдарке-одиночке на 500 метров.В решающем заезде Холмогоров преодолел дистанцию за 1 минуту 44,453 секунды.

Победителем стал представитель Узбекистана Шахриёр Махкамов с результатом 1:43.642. Второе место занял кореец Джан Сан Вон, показавший 1:44.433.

Казахстанский дуэт  Сергей Емельянов и Руфина Искакова выступил в финале А в соревнованиях среди смешанных экипажей на каноэ на дистанции 500 метров. Наши спортсмены преодолели дистанцию за 1 минуту 51,124 секунды.

Золотые медали завоевали представители Китая У Шэнъюэ и Ма Янан с результатом 1:48,377. "Серебро" досталось узбекскому дуэту Владлен Денисов и Нилуфар Зокирова - 1:49,674.

 

#Япония #Азиада #НОК #гребля

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