В настоящее время технология проходит стадию клинических исследований, передает Kazpravda.kz

Фото: westmed.com.ua

Хирурги Национального научного онкологического центра в Астане разработали инновационный метод удаления опухолей молочной железы, позволяющий сохранить внешний вид пациентки и ускорить процесс восстановления, сообщает Минздрав.

Эта методика основана на использовании имплантов, созданных отечественными учеными.

В настоящее время технология проходит стадию клинических исследований.

С начала года в центре успешно проведено более 30 подобных операций без осложнений.