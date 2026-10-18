Казахстанские хоккеистки завоевали бронзу чемпионата Азии

В заключительном матче турнира национальная сборная уверенно обыграла команду Южной Кореи со счетом 5:1

Фото: Дирекция развития спорта МТС

Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой стала бронзовым призером чемпионата Азии, который проходит с 15 по 18 октября в японском Саппоро, передает Kazpravda.kz на Дирекцию развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

На турнире казахстанские хоккеистки провели три встречи. В первом матче они уступили хозяйкам соревнований - сборной Японии со счетом 0:4.

Во второй игре команда Казахстана встретилась с хоккеистками Китая. Матч завершился минимальным поражением казахстанок - 1:2.

Решающей для распределения бронзовых медалей стала заключительная встреча с Южной Кореей. Казахстанская сборная одержала победу со счетом 5:1 и заняла третье место.

Таким образом, казахстанские хоккеистки завершили выступление на чемпионате Азии с одной победой и двумя поражениями.

За золотые медали турнира поборются сборные Японии и Китая.