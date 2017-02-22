Казахстанские хоккеисты обыграли южнокорейских соперников на Азиаде
Участие на зимних Азиатских играх 2017 года мужская сборная Казахстана по хоккею начала с крупной победы над южнокорейскими соперниками, сообщает Vesti.kz.
Матч завершился со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
В первом периоде ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Счет в матче на 34-й минуте открыл Максим Волков, реализовав численное преимущество. Спустя две минуты Никита Михайлис удвоил преимущество команды.
В заключительном периоде казахстанцы сумели развить свой успех. Сначала на 47-й минуте отличился Нурсултан Бельгибаев, а спустя семь минут Констатин Савенков установил окончательный счет.
Следующий матч на хоккейном турнире Азиады-2017 казахстанские хоккеисты проведут 24 февраля против команды Китая.