Спорт
Казахстанские хоккеисты обыграли южнокорейских соперников на Азиаде
Участие на зимних Азиатских играх 2017 года мужская сборная Казахстана по хоккею начала с крупной победы над южнокорейскими соперниками, сообщает Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

В первом периоде ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника. Счет в матче на 34-й минуте открыл Максим Волков, реализовав численное преимущество. Спустя две минуты Никита Михайлис удвоил преимущество команды.

В заключительном периоде казахстанцы сумели развить свой успех. Сначала на 47-й минуте отличился Нурсултан Бельгибаев, а спустя семь минут Констатин Савенков установил окончательный счет.

Следующий матч на хоккейном турнире Азиады-2017 казахстанские хоккеисты проведут 24 февраля против команды Китая.

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