Спорт
Казахстанские хоккеисты в Еврочеллендже обыграли поляков
Мужская сборная Казахстана по хоккею во втором матче Еврочелленджа обыграла команду Польши, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 3:1. На 16-й минуте счет открыл капитан казахстанской команды Талгат Жайлауов, а за несколько секунд до окончания первого периода Никита Михайлис закрепил успех.
На 33-й минуте поляки сумели "размочить" счет. Но за три минуты до окончания матча третью шайбу в ворота хозяев льда забросил Ярослав Евдокимов.
Таким образом, сборная Казахстана набрала в двух матчах шесть очков и закрепилась в качестве лидера турнира.
В первом матче Еврочелленджа сборная Казахстана, возглавляемая Андреем Шаяновым, победила команду Франции (4:2).
Следующую игру наша команда проведет против сборной Италии сегодня, 19 декабря. Матч начнется в 21.00 по времени Астаны.
Еврочеллендж – ежегодная серия международных турниров, в которой принимают участие сборные первого и второго дивизионов.