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Казахстанские и израильские учёные объединят усилия против COVID-19

Возможности реализации совместных научно-исследовательских работ в области реабилитации пациентов с постковидным синдромом были обсуждены в ходе поездки казахстанской делегации в Израиль, сообщает Kazpravda.kz.

По данным Министерства здравоохранения РК, по состоянию на 5 мая 2022 года лечение от КВИ продолжают получать более полутора тысяч казахстанцев. Всего же с марта 2020 года по сегодняшний день COVID-19 уже более 1,3 млн человек.

«Совместное изучение влияния перенесенного COVID-19 на течение иных инфекционных и неинфекционных заболеваний стало одной из обсуждаемых нами тем", - рассказал председатель правления - ректор НАО «Медицинский Университет Астана» Камалжан Надыров.

Как он отметил, основная цель поездки - ознакомление с работой ведущих университетов Израиля – Тель-Авивского, Иерусалимского и проработка вопроса о стратегическом партнёрстве.

«Эти вузы входят в ТОП лучших университетов мира (Тель-Авивский входит в ТОП-300 QS World University Ranking и ТОП-300 Times Higher Education World University Ranking, а Иерусалимский - входит в ТОП-200 QS World University Ranking и ТОП-350 Times Higher Education World University Ranking) и проработка вопроса создания совместных образовательных программ на базе Медицинского университета Астана, в том числе двухдипломных и MBA, позволит вывести подготовку врачей и медицинских сестер на более качественный уровень», - подчеркнул ректор.

В рамках встречи с директором департамента международного сотрудничества Министерства здравоохранения Израиля Ашером Сальмоном были обсуждены вопросы признания диплома Медицинского университета «Астана» Министерством здравоохранения Израиля.

В ходе поездки также были обсуждены вопросы организации программ академической мобильности, то есть, стажировки студентов и преподавателей университета в израильских клиниках, а также приглашения преподавателей израильских университетов в качестве визитинг-профессоров.

С Иерусалимским университетом, у истоков создания которого стоял Альберт Эйнштейн, были обсуждены вопросы запуска совместных программ подготовки докторов PhD и постдокторантуры.

Был также изучен опыт работы университетских больниц, включая медицинский центр «Ассута», медицинский центр «Шиба», больницу Хадасса, которые являются всемирно признанными клиническими и научными центрами.

По вопросам создания и развития инфраструктуры университетской больницы, подготовки квалифицированных кадров и проведения совместных клинических исследований, а также внедрения передовых медицинских технологий, с Медицинским центром "Шиба" был подписан меморандум о сотрудничестве.

С руководством больницы Хадасса, имеющей опыт создания своих филиалов в других странах (например, филиала в Сколково, Россия), была обсуждена возможность открытия филиала клиники в городе Нур-Султан.

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