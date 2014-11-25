Казахстанские и российские писатели встретятся в Москве
Асель Есетова
25–26 ноября 2014 года в Москве по инициативе "Литературной газеты" и при содействии посольства Казахстана в РФ состоится встреча представителей творческой интеллигенции Казахстана и России – первая в подобном формате с момента распада СССР, сообщается на сайте ведомства.
"Целями мероприятия являются обсуждение темы дальнейшего развития и новых тенденций в современном литературном процессе, восстановление традиционных творческих связей", – отмечается в сообщении.
С российской стороны ожидается участие таких известных писателей и литературоведов, как Юрий Поляков, Николай Анастасьев, Лев Аннинский, Юрий Козлов, Владимир Артемов, с казахстанской – Олжас Сулейменов, Нурлан Оразалин, Анатолий Ким, Бахытжан Канапьянов, Роллан Сейсенбаев и другие.
Мероприятие пройдет в формате "круглых столов" на темы "Литературно-художественный процесс на Евразийском пространстве в XXI веке" и "Евразийское литературное пространство: шаги навстречу".