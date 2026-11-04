Казахстанские ИИ-разработки представлены на международной энергетической выставке в Абу-Даби

Искусственный интеллект

Казахстанский технологический проект TrustExam.ai представил на международной энергетической выставке и конференции ADIPEC 2026 платформу для дистанционной проверки знаний сотрудников и подрядчиков нефтегазовых компаний. Выставка проходит 2–5 ноября в ADNEC Centre Abu Dhabi, ОАЭ.

Решение помогает предприятиям организовать регулярную проверку знаний в области охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды — HSE. Платформа ориентирована на работу с распределёнными командами: сотрудниками разных производственных объектов, сменными бригадами и подрядными организациями.

TrustExam позволяет проводить онлайн-тестирование после обучения, обновления производственных инструкций или выявления пробелов в подготовке. По результатам проверки специалисты могут определить темы, требующие дополнительного внимания, организовать адресное обучение и затем повторно оценить знания сотрудников. Содержание и периодичность тестирования определяет предприятие с учётом своих процедур и задач.

Платформа объединяет тестирование, биометрическую идентификацию и прокторинг с искусственным интеллектом — контроль соблюдения правил экзамена. Биометрия помогает подтвердить, что проверку проходит назначенный сотрудник. Во время тестирования ИИ отмечает события, которые могут указывать на постороннюю помощь или другие нарушения, и предоставляет уполномоченным специалистам материалы для рассмотрения.

Такой подход позволяет проводить проверки для разных объектов и смен без необходимости собирать сотрудников в одном экзаменационном центре. Организация получает данные о пробелах в знаниях и результатах повторного обучения, а также материалы для оценки самостоятельности прохождения теста. Проверка теоретических знаний дополняет практическую подготовку и процедуры допуска к работе на предприятии.

По данным команды TrustExam, в одной из программ энергетического сектора на платформе уже проведено около 50 тысяч тестирований.

Развитие подобных технологических решений соответствует приоритетам, обозначенным Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в части масштабной цифровизации экономики, внедрения искусственного интеллекта в ключевые отрасли и поддержки отечественных IT-разработок.

Глава государства неоднократно подчёркивал важность развития инновационных проектов и повышения конкурентоспособности казахстанских технологий на международном рынке. Представление TrustExam.ai на одной из крупнейших мировых площадок энергетической отрасли демонстрирует потенциал отечественных разработок и их возможности для выхода на международный уровень.

TrustExam.ai — казахстанская технологическая компания, разрабатывающая платформу для проведения экзаменов и контроля их достоверности с помощью искусственного интеллекта. Решение используют государственные организации, образовательные учреждения и корпоративные заказчики. Компания работает в ОАЭ, Великобритании, США, Канаде и странах СНГ.
По данным компании, на платформе проведено более 7 млн экзаменов. TrustExam — победитель Astana Hub Battle 2025 в номинации Exponential Growth и национального конкурса AI SANA Generative Nation в номинации Best Startup AI Project.

 

#Казахстан #ИИ #разработчик

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