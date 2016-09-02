Казахстанские интернет-магазины могут появиться на базе китайских электронных платформ

Казахстан предлагает создать совместно с Китаем электронную торговую платформу полного цикла. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Бакытжан Сагинтаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"Для нас важен ваш инновационный опыт связи с мировой торговлей, создания международных каналов движения товаров и услуг. В этой связи нам необходимо создать электронную торговую платформу полного цикла, куда могут интегрироваться транспортная система, таможенные службы и сухие порты. В тесном сотрудничестве также должны работать почтовые компании двух стран", – сказал Сагинтаев в ходе встречи с председателем правления JUMORE E-commerce Co., Ltd Лу Хунсянем в Ханчжоу в пятницу.
По словам Сагинтаева, в этой связи видится необходимым открытие казахстанских интернет-магазинов на базе китайских электронных платформ.
"Подобные магазины могут быть созданы как частными лицами, так и государством. К примеру, портал по продаже экологически чистых сельхозпродуктов, откуда любой китайский гражданин либо предприниматель без посредников мог бы заказать нужный ему товар. Мы знаем, что ряд казахстанских товаров имеет положительные отзывы в Китае. В частности, кондитерские изделия, питьевая вода, пчелиный мед. Однако в силу отсутствия электронного канала мы пока не можем обеспечить эффективный доступ для китайских потребителей", – подытожил Сагинтаев.
"Для нас важен ваш инновационный опыт связи с мировой торговлей, создания международных каналов движения товаров и услуг. В этой связи нам необходимо создать электронную торговую платформу полного цикла, куда могут интегрироваться транспортная система, таможенные службы и сухие порты. В тесном сотрудничестве также должны работать почтовые компании двух стран", – сказал Сагинтаев в ходе встречи с председателем правления JUMORE E-commerce Co., Ltd Лу Хунсянем в Ханчжоу в пятницу.
По словам Сагинтаева, в этой связи видится необходимым открытие казахстанских интернет-магазинов на базе китайских электронных платформ.
"Подобные магазины могут быть созданы как частными лицами, так и государством. К примеру, портал по продаже экологически чистых сельхозпродуктов, откуда любой китайский гражданин либо предприниматель без посредников мог бы заказать нужный ему товар. Мы знаем, что ряд казахстанских товаров имеет положительные отзывы в Китае. В частности, кондитерские изделия, питьевая вода, пчелиный мед. Однако в силу отсутствия электронного канала мы пока не можем обеспечить эффективный доступ для китайских потребителей", – подытожил Сагинтаев.