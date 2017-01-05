Казахстанские каскадеры раскрыли секрет трюков к фильму "Викинг"

Казахстанские каскадеры Nomad показали, как готовили трюки для российского исторического фильма "Викинг", передает Kazpravda.kz.
"Съемки проходили тяжело, так как погода часто менялась, было дождливо и холодно. Зато группа у нас собралась отличная. В съемочную команду нас приняли как профессионалов, ведь за плечами у нас есть опыт работы в голливудских проектах. Мы сделали много трюков с лошадьми, огнем и фехтованием. Те сцены, которые они хотели сделать на графике, каскадеры Nomad отработали вживую", – рассказал руководитель команды Жайдарбек Кунгужинов.
Картину снимали в Крыму, куда казахстанские каскадеры приехали в составе 45 человек и привезли с собой специальное оборудование и 20 трюковых лошадей.
Совместно с российскими коллегами номадовцы подготовили сцены боев для актеров, подвесную систему для горящих колес, а также специальную систему для падения каскадеров с высоты.
Сам Жайдарбек Кунгужинов сыграл в саге предводителя печенегов, который сделает решающий удар.
Фото со страницы Анны Озар в Facebook
Напомним, что премьера картины состоялась в последние дни ушедшего 2016 года. Она повествует о приходе к власти князя Владимира Святославича, которого сыграл Данила Козловский.
Фильм снимали с осени 2008 года. По признанию продюсера Анатолия Максимова, "начав это путешествие, съемочная группа не предполагала, что оно станет самым трудным, но и самым увлекательным в жизни, что оно изменит не только представление о границах возможного в российском кино... Все эти годы в создаваемом вручную, собираемом буквально по крупицам уникальном мире существовали более 3 000 человек: режиссеры, артисты, художники, операторы, администраторы, каскадеры, финансисты, строители и представители многих-многих других профессий".
Финансирование фильма осуществлялось "Дирекцией Кино", также были инвестиции Фонда Кино и студии КИТ (входящей в медиахолдинг Газпром-медиа).
Видео с канала Дирекции Кино на Youtube
