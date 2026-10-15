Казахстанские «классики» стали вторыми в командном зачете ЧМ U23

Фото: НОК

Сборная Казахстана завершила выступление на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Казахстанские борцы завоевали пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

Чемпионами мира стали Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Юсуф Ашрапов (до 72 кг). Серебряную медаль завоевал Темирлан Турдакын (до 87 кг), а Арсен Жума (до 55 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) стали бронзовыми призёрами.

По итогам соревнований сборная Казахстана набрала 114 очков и заняла второе место в командном зачёте. Первенствовала сборная Ирана со 119 очками, а тройку лидеров замкнула команда России, набравшая 105 очков.