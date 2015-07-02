Казахстанские клубы стартовали в Лиге Европы

Сегодня – день старта наших футбольных клубов во втором по значимости клубном соревновании Старого Света – Лиге Европы, передает Kazpravda.kz
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Напомним, что право представлять страну в турнире в сезоне 2015/16 удостоились шымкентский "Ордабасы", "Актобе" и алматинский "Кайрат".
После первого тайма, проходящего в эти минуты в Шымкенте матче 1-го квалификационного раунда ЛЕ "Ордабасы" – "Бейтар" (Израиль), на табло был счет 0:0.
Поединок в Актобе между одноименной командой и эстонским "Нымме Калью" начнется в 22.00 по времени Астаны.
Старт встречи в Белграде "Црвена Звезда" – "Кайрат" будет дан в 00.45 по столичному времени.