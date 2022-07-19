Казахстанские колонии перенесут в метавселенную, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК анонсировал проект, в котором перенесет отечественную пенитенциарную систему в метавселенную, где главной целью игрока будет исправление поступивших осужденных.

Анонс проекта приурочен ко дню рождения Нельсона Манделы, к 18 июля.

Как пояснили в ведомстве, игровая система будет построена на блокчейн-технологиях. Используя и комбинируя существующие инструменты исправления и адаптации осужденных, игрок получает токен в виде исправленных осужденных. Уровень токена будет зависеть от того, насколько игрок правильно подобрал предложенные ему инструменты.

«Как и в распространенных играх на блокчейн-технологии, игроку предлагают приобрести стартовый токен в виде преступника. В процессе игры этот токен преобразовывается в законопослушного гражданина. Уровень токена будет зависеть от того, насколько игрок правильно подобрал предложенные ему инструменты, например, изучение личности осужденного или оценка рисков и потребностей. Далее игрок сможет обменять преобразованный токен на реальные деньги или же потратить их на внутриигровые процессы. Сама игра будет запущена в общем доступе после окончания бета-тестирования», – пояснили в КУИС.

Сами инструменты были разработаны в сотрудничестве с Управлением по наркотикам и преступности ООН и применяются на практике в колониях страны.

В феврале 2019 года в Нур-Султане был дан старт проекту ООН по предотвращению насильственного экстремизма в Центральной Азии, где в пилотном режиме участвуют 7 учреждений Карагандинской и Павлодарской областей.

Совместно с участниками данной программы была проделана работа по улучшению условий содержания, разработке новых подходов в реабилитации, а также подготовке специалистов, задействованных в данном направлении. Разработанные инструменты позволяют тщательно изучить личность каждого осужденного, выявить те факторы, которые привели к совершению преступления и сделали его подверженным внушению деструктивных идей.