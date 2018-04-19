Общество
Казахстанские колонии проверили на наличие VIP-камер после случая с Ермегияевым
Жанат Тукпиев
Казахстанские колонии проверили на наличие VIP-камер после резонансного случая с экс-председателем правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Талгатом Ермегияевым. О результатах проверки рассказал начальник службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры РК Кайрат Жакипбаев на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, Талгат Ермегияев был приговорен к 14 годам колонии строгого режима 9 июня 2016 года. Главный фигурант громкого коррупционного дела обвинялся в получении порядка 4,2 миллиарда тенге в виде "откатов" при строительстве объектов ЭКСПО-2017 в Астане. Позже появилась информация о том, что ему были созданы комфортные условия в колонии.

"По привилегиям для осужденных работа всегда проводится. По факту с Ермегияевым, там непосредственно VIP-камеры не было, просто в промзоне был оборудован кабинет, где были созданы условия. Плюс он еще отбывал срок в такой камере, где в течение дня у него были определенные поблажки. Виновные сотрудники уволены. После этого случая был большой разбор полетов в МВД, более 16 лиц наказаны", – сказал Жакипбаев.

Он также отметил, что в связи этим было дано указание провести проверку колоний по всему Казахстану.

"В январе мы проверили все учреждения Казахстана.  Нами также были найдены определенные привилегии у некоторых осужденных, у кого-то изымался телефон, ковры, бытовая техника. По этим данным были внесены представления министру, и 26 должностных лиц на местах были наказаны. Мы держим этот вопрос на контроле, думаем, периодически будем проверять", – заверил он.

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