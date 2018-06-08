Президент

Казахстанские компании могут выйти на биржи Гонконга и Шанхая

Юлия Магер
О возможностях, которые дает для иностранных инвесторов проводимая в стране приватизация и открытие Международного финансового центра "Астана", рассказал Президент РК Нурсултан Назарбаев на встрече с китайскими бизнесменами, прошедшей в рамках государственного визита в КНР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства напомнил, что на продажу выставляются активы горнодобывающих, металлургических, транспортных и других предприятий. В ближайшие годы, по словам Президента, планируется вывести на IPO такие крупные нацкомпании, как "Казахтелеком", "Эйр Астана", "КазМунайГаз", "Казахстанские железные дороги", "Казпочта" и другие.

"Нами изучается спрос со стороны иностранных инвесторов для определения наиболее привлекательных для сделок объектов. Несомненно, азиатский рынок в этом смысле является одним из приоритетов. Мы рассматриваем возможность выхода наших компаний на биржевые площадки Гонконга и Шанхая. Тем более, что Шанхайская биржа теперь является стратегическим партнером Международного финансового центра "Астана", который мы собираемся открыть 5 июля и приглашаем вас принять участие", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул, что МФЦА – это единственный финансовый центр региона, работа которого основана на английском праве. Рабочим языком центра является английский, при нем действуют независимый суд и арбитражный центр. Участникам МФЦА будут предоставлены налоговые льготы на 50 лет, для них действуют упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы.

"К созданию высокотехнологичной биржи МФЦА привлечены Шанхайская фондовая биржа и американская биржа Nasdaq. МФЦА имеет все возможности стать региональным центром развития зеленых, исламских, инновационных финансовых инструментов", – подчеркнул Глава государства.

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