Казахстанские компании оштрафовали на 46 млн тенге за отсутствие инфраструктуры для инвалидов

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
В 2019 году 212 организаций оштрафовали на 46 миллионов тенге за отсутствие инфраструктуры для инвалидов. Об этом на тематическом заседании в партии "Nur Otan" сообщил вице-министр труда и социальной защиты РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Сарбасов отметил, что обеспечение доступности инфраструктуры для инвалидов является одной из наиболее остро стоящих проблем. По его информации, на 1 января 2020 года из 34 031 объекта, наиболее посещаемого лицами с инвалидностью, местными исполнительными органами (МИО) проведена паспортизация на 33 642 объектах.
"Паспортизация проводится на предмет соблюдения доступности среды для инвалидов, то есть проверяется установка пандусов, звуковых, визуальных, акустических, тактильных устройств. По данным МИО, обеспечена доступность 31 747 объектов – это 96,6 процента от общего количества. Но все не так радужно, результаты госконтроля показывают, что, к сожалению, не все объекты адаптированы, в том числе и те, которые прошли процедуру паспортизации", – сообщил Сарбасов.
По его словам, в 2019 году количество проверок было увеличено в три раза.
"Было 1 300 проверок в плане обеспечения доступа к объектам инфраструктуры для инвалидов. В результате 1 091 субъекту контроля выданы предписания и заключения об устранении нарушений, в том числе по 212 субъектам наложен административный штраф на сумму 46 миллионов тенге", – подчеркнул вице-министр.
В качестве примера Сарбасов сообщил, что в 2019 году при проведении проверки учреждения "Специализированный дом ребенка" в Нур-Султане были установлены несоответствия по конструкции пандусов, высоте порогов, ширине дверных проемов.
"При этом в этом же году там проводился капремонт. Такие же нарушения были в Костанайской и Северо-Казахстанской областях", – резюмировал Сарбасов.