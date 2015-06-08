Казахстанские компании выходят на фармацевтический рынок Кыргызстана Экономика 981 Эльмира Киргеева

Благодаря вхождению Кыргызстана в Евразийский экономический союз у казахстанских производителей появилась возможность расширения бизнеса. Этой ситуацией уже воспользовались отечественные фармацевтические компании, которые открывают в соседней республике свои филиалы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО KAZNEX INVEST.



В частности, производитель лекарственных средств АО "Химфарм" и одноразовых медицинских изделий – ТОО Juldyz Kenan Co., Ltd намерены уже в этом году открыть свои представительства в Кыргызстане.



По словам представителя KAZNEX INVEST Вячеслава Любарца, экспорт лекарственных средств и изделий медицинского назначения Казахстана в 2014 году составил $7,7 млн. Он отметил, что фармацевтический рынок Кыргызстана имеет большой потенциал для казахстанских производителей.



"С учетом превалирования импортной продукции для казахстанских производителей имеется большой потенциал для расширения рынка сбыта и поставок в Кыргызстан фармацевтической продукции", – цитируют Вячеслава Любарца.



Согласно аналитическим данным, импорт фармацевтической продукции Кыргызской Республики в 2014 году составил $148,9 млн. В целом, среди стран – поставщиков всей импортной продукции на киргизский рынок Казахстан занимает третье место после Китая и России.



В целом, по данным таможенной статистики, товарооборот Казахстана с Кыргызстаном за I квартал 2015 года составил $204,4 млн, что на 9,8% больше аналогичного показателя прошлого года. Экспорт увеличился на 27,3% и составил $160,8 млн, импорт, напротив, сократился на 27,1% и составил $43,6 млн.

