Казахстанские компании заинтересованы в открытии терминалов в Иране – Идрисов

Экономика
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Ксения Воронина
В рамках развития инфраструктуры железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран казахстанские компании готовы открывать терминалы в Иране. Об этом в ходе встречи глав МИД Казахстана и Ирана заявил Ерлан Идрисов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Большое значение имеет транспортно-инфраструктурное сотрудничество. Этот год является очень важной составляющей "дорожной карты" сотрудничества. Вы знаете, что президенты наших стран в прошлом году участвовали в открытии очень важного железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран. Обсуждению этого вопроса мы посвятили много времени, поскольку этот маршрут несет новые возможности. Есть общие понимания выработки практических шагов, чтобы этот маршрут заработал на полную мощность. Существуют технические аспекты, вопросы унификации тарифов, обеспечения грузопотока, развития инфраструктуры. Наши компании готовы открывать терминалы на иранской территории, на стыке железных дорог и в Персидском заливе. Иранские компании в свою очередь готовы участвовать в развитии инфраструктуры в казахстанских каспийских портах", – отметил Идрисов.

В частности, Идрисов отметил, что со стороны Казахстана уже есть компания, которая готова строить зерновой терминал на станции Инче-Бурун на иранской территории.

Глава иранского внешнеполитического ведомства со своей стороны заметил, что многие российские и казахстанские компании выражают желание зайти на рынок Ирана. Соседние страны, добавил он, являются приоритетными для сотрудничества.

"У нас нет лимитов в отношениях с Казахстаном. И я согласен с господином Идрисовым в том, что мы создали железнодорожный путь и должны строить инфраструктуру, которая обеспечит пропускную способность. Мы говорили о рабочей группе, которая работает в этом направлении, чтобы как можно лучше использовать возможности по маршруту Север – Юг", – сказал Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, что двухдневная встреча глав МИД проходит в Астане. Министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф обсудили ряд важных вопросов, в частности, визит Президента РК в Иран, а также соглашение по иранской ядерной программе.

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