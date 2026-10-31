Казахстанские компании заключили соглашения на $95 млн в Кыргызстане

В торговой миссии в Бишкеке приняли участие около 80 казахстанских предприятий из разных отраслей экономики

Фото: QazTrade

Казахстанские компании заключили соглашения и контракты на общую сумму 95 млн долларов по итогам торгово-экономической миссии в Бишкеке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Мероприятие состоялось 30 октября в рамках Второго форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана. В нём приняли участие представители около 80 казахстанских компаний, работающих в машиностроении, пищевой промышленности, строительстве, IT и логистике.

Во время форума предприниматели двух стран обсудили увеличение поставок казахстанской продукции, совместные проекты и развитие прямых деловых связей.

«По итогам миссии достигнуты договорённости на 95 млн долларов. Наша задача — обеспечить их практическую реализацию и помочь казахстанским компаниям закрепиться на рынке Кыргызстана», — отметил генеральный директор QazTrade Нурлан Кулбатыров.

Как сообщили в Минторговли, одним из результатов миссии стало соглашение между казахстанской Hyundai Trans Auto и кыргызстанской компанией «Траст Технолоджис». Стороны договорились сотрудничать в сфере поставок автомобильной, специальной и коммерческой техники, а также развивать сервисное обслуживание.

Кроме того, QazTrade подписал меморандумы с Торгово-промышленной палатой Кыргызстана и компанией «Кыргыз Агрохолдинг». Документы предусматривают развитие торговли, установление контактов между предприятиями и реализацию совместных проектов в агропромышленном комплексе.

В ходе миссии также прошли деловые переговоры между казахстанскими экспортёрами и кыргызстанскими предпринимателями.

Казахстан и Кыргызстан намерены увеличить взаимный товарооборот до 3 млрд долларов. QazTrade продолжит сопровождать достигнутые договорённости и помогать компаниям в реализации экспортных контрактов.