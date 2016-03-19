Казахстанские летчики изобразили шанырак в небе в честь Наурыза
Общество
В честь Наурыз Мейрамы казахстанские летчики, вылетев с авиабазы на самолетах-истребителях Су-27, построили в небе настоящий шанырак – символ дома, домашнего очага, продолжения рода, защиты семьи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Как отмечается, с этим элементом у казахов связано много хороших пожеланий: "Шаңырағың биік болсын", "Шаңырағың шайқалмасын" и т.д.
Весь Казахстан готовится к встрече самого долгожданного весеннего праздника – дня обновления и равноденствия Наурыз Мейрамы. В Вооруженных силах РК также проходят праздничные концерты, выставки и другие торжественные мероприятия.